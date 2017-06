Star Wars Episode 9: Drehbuch wurde nach Carrie Fishers Tod umgeschrieben

Als Schauspielerin Carrie Fisher Ende vergangenen Jahres überraschend starb, stand die Frage im Raum, wie mit ihrer Rolle der Prinzessin Leia im kommenden Film Star Wars: Episode 9 verfahren wird. Hierzu hat sich jetzt Regisseur Colin Trevorrow geäußert.

Er erklärt, dass es kein Geheimnis sei, dass Carrie Fisher für eine größere Rolle in Episode 9 vorgesehen war. Ihr Tod habe das gesamte Team traurig gemacht, weil sie einfach ein wichtiger Teil der Star-Wars-Familie war. Die Optionen, die sie hatten, waren stark eingeschränkt. Ein großer Teil des Drehbuchs wurde anschließend umgeschrieben. Wie viel Prozent dies waren, das kann er allerdings nicht genau sagen. Doch das, was man nun für Episode 9 tun werde, werde man mit dem größten Respekt für Carrie Fisher machen. Es sei etwas, das Carrie Fisher würdig sei.

Dies heizt nun natürlich Spekulationen an. Wird Prinzessin Leia einfach zwischen Episode 8 und 9 verschwinden? Dann müsste allerdings eine sehr schlüssige Erklärung für ihr Fernbleiben geliefert werden. Wird man doch eine CGI-Figur einbauen, obwohl das bereits verneint wurde? Werden Szenen von ihr aus anderen Filmen verwendet, um sie zumindest ein wenig in der Geschichte vorkommen zu lassen, wie das Carrie Fishers Bruder behauptet hat? Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir wissen, wie und in welcher Form Prinzessin Leia in Star Wars Episode 9 auftreten wird. Oder, ob wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Der Film kommt erst 2019 in die Kinos.

