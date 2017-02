Am 14. Dezember startet der heiß erwartete Kinofilm Star Wars Episode 8: The Last Jedi und wird die Geschichte rund um Rey, Poe und Finn weitererzählen. Doch wie haben sich die Helden in der Zwischenzeit verändert?

Am 1. September findet dieses Jahr wieder der "Force Friday" statt. An diesem Tag erscheinen die ersten Spielwaren zum Film und auch Hasbro gehört zu den Herstellern, welche dann erste Produkte anbieten. Zur Einstimmung veröffentlichte das Unternehmen jetzt das Bild einer Box, in welcher die Spielwaren dann enthalten sein werden. Auf dieser Schachtel sind die Helden Rey, Finn und Poe aus Star Wars Episode 8: The Last Jedi zu sehen.

Achtung Spoiler!

Poe und Finn sehen nicht wirklich anders aus als in Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht. Kein Wunder, schließt die Handlung von Episode 8 doch direkt an des Ende des letzten Kapitels der Skywalker-Saga an. Poe trägt seine Pilotenuniform inklusive Helm und Finn die braune Lederjacke, die er in Episode 7 bekommen hat. Nur Rey sieht doch ein wenig anders aus. Zumindest trägt sie eine neue, fesche und offenere Frisur. Interessanterweise hält sie Lukes altes Lichtschwert in der Hand, was wohl ein Hinweis darauf ist, dass sie es in Episode 8 wieder führen darf. Das Bild seht ihr unten in der Galerie.

Nach und nach kommen immer mehr Details zum Film ans Licht. Sei es in Form von Leaks oder offiziellen Informationen. Nur von einem Trailer ist bisher weit und breit nichts zu sehen. Angeblich ist mit diesem nicht vor April oder Mai zu rechnen.

Quelle: Epicstream