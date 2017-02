Star Wars Episode 8: Details zu neuen Planeten und Schiffen geleakt

Es gibt wieder einige Insider-Infos zum kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: The Last Jedi. Diese drehen sich um die Beschreibung neuer Planten und eines Raumschiffs der Ersten Ordnung.

Achtung! Ab hier folgen potenzielle Spoiler!

Bei einem der neuen Planeten soll es sich um eine Art schneebedeckten Mars handeln. Die Oberfläche der Welt ist grundsätzlich rot, jedoch bedeckt mit einer leichten weißen Schneeschicht. Angeblich handelt es sich hierbei um den Planeten, auf welchem die Erste Ordnung ihre Basis aufgebaut hat und wo der Oberste Anführer Snoke lebt.

Bei einem anderen Planeten handelt es sich um ein gigantisches Casino und der dritte Planet ist Ahch-To, die Welt, auf der Rey Luke Skwalker findet.

Außerdem soll es im Film ein Wiedersehen mit den Super-Sternzerstörern geben. In Episode 7: Das Erwachen der Macht kam ein neues Design für die regulären Sternzerstörer zum Einsatz. In Episode 8: The Last Jedi gibt es eine weitere Variante zu sehen. Einen Super-Sternzerstörer, der zwar gigantisch aber auch sehr schlicht designt sein soll. Angeblich handelt es sich nur um ein schwarzes, solides "Dreieck", das nicht die "städtische" Struktur aufweist, welche Darth Vaders Super-Sternzerstörer in Episode 5: Das Imperium schlägt zurück besaß. Offenbar handelt es sich um das Kommandoschiff der Ersten Ordnung, das sich im Orbit um den erwähnten roten Planeten befindet.

Allem Anschein nach bekommt Finn den Auftrag, dieses Schiff zu zerstören und muss sich hierfür als Offizier der Ersten Ordnung verkleiden. Da Episode 8 direkt nach den Ereignissen von Episode 7 beginnt, hat sich offenbar noch nicht herumgesprochen, dass Finn desertiert ist. Ein Soldat der Ersten Ordnung soll ihn sogar mit einem Klaps auf den Po begrüßen.

Wie immer gilt, das es sich bei diesen Informationen nur um Gerüchte handelt.

