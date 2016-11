"Alle Jahre wieder" - passend zu dem bekannten Weihnachtslied erwartet uns seit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht jedes Jahr aufs neue pünktlich zum Fest ein neuer Star-Wars-Film. In diesem Jahr ist das der erste Spin-Off-Film Rogue One: A Star Wars Story, bevor es dann 2017 in der Hauptgeschichte weitergeht - mit Star Wars: Episode 8. Wie die International Business Times berichtet, wird ein erster Trailer und die damit einhergehende Enthüllung des offiziellen Episodentitels für das erste Quartal 2017 erwartet, also zwischen Januar und März. Damit lässt sich Lucasfilm dieses Mal etwas mehr Zeit als mit dem ersten Blick auf Star Wars: Episode 7, der bereits im November 2014 - also über ein Jahr vor Kinostart - erfolgt war.

Die Gerüchteküche brodelt jedoch munter weiter: YouTuber MIKE ZEROH hat ein Video veröffentlicht, in dem er auf Basis diverser Quellen von einer offenbar geleakten Dialogzeile Luke Skywalkers berichtet. War dieser im letzten Film noch zu Stummheit verdammt gewesen, soll er nämlich in Episode 8 endlich wieder einen größeren Auftritt haben und gemäß seiner Rolle als weiser Jedi-Meister auch einige bedeutungsschwangere Sprüche klopfen dürfen. Einer davon laut dem YouTuber: "You contain the spark that will rekindle the fire" - zu Deutsch: "Du besitzt den Funken, der das Feuer wieder entzünden wird." Offenbar soll Luke diesen Satz zu der von Daisy Ridley gespielten Rey auf dem Planeten Ahch-To sagen, deren Ausbildung zur Jedi Erwartungen zufolge im Zentrum der Handlung von Episode 8 stehen soll. Wie gewohnt sind Informationen wie diese klar als Gerücht zu werten. Für weitere Neuigkeiten rund um Star Wars: Episode 8 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: International Business Times, YouTube via Filmstarts