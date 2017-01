"The Last Jedi" lautet der offizielle Untertitel zum kommenden Kinofilm Star Wars: Episode 8. Dies haben Disney und Lucasfilm nun bekannt gegeben. Die Handlung wird nahtlos an Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht anknüpfen. Offenbar ist der Titel "The Last Jedi" ein Hinweis auf Luke Skywalker, welcher schon in Episode 7 als der letzte der Jedi-Ritter bezeichnet wurde. Damals wollten sowohl der Widerstand als auch die finstere Erste Ordnung den Jedi finden, der sich nach der Vernichtung seiner Akademie ins Exil zurückgezogen hatte. Episode 8 wird sich dem Titel nach zu urteilen deutlich mehr mit Luke Skywalker beschäften, als dies in Episode 7 der Fall war. Oder aber deutet der Titel noch mehr an? Ist wirklich nur ein Jedi gemeint, oder mehrere? Das lässt der englische Titel offen, der dem offiziellen deutschen Twitter-Kanal zufolge auch hierzulande gilt.

Über den Verlauf der Handlung des neuen Films ist bisher noch so gut wie nichts bekannt, außer, dass sie aus der Feder von Rian Johnson stammt, der auch die Regie beim Film geführt hat. Was man schon weiß ist, dass Rey Luke Skywalker in seinem Exil findet und ihm sein ehemaliges Lichtschwert zurückgibt, sodass der Jedi-Meister sie im Umgang mit der Macht ausbildet. Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen und Star Wars Episode 8: The Last Jedi wird am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos starten.

Während viele Fans erwarten, dass der Film ählich düster wird wie Episode 5: Das Imperium schlägt zurück, erklärte Rian Johnson schon, dass dem nicht der Fall sein wird. Viel mehr soll es ein beherztes und mehr humorvolles Abenteuer werden, dem es aber nicht an Spannung mangelt. Im Laufe des Jahres werden wir mehr erfahren. Ein Trailer soll im Frühjahr folgen.

Quelle: StarWars.com