Star Wars Episode 8: Daisy Ridley will nicht verraten, wer der letzte Jedi ist

Star Wars Episode 8 heißt mit englischem Untertitel "The Last Jedi". Ein deutscher Titel wurde bisher noch nicht genannt und das könnte sogar einen guten Grund haben.

The Last Jedi kann man entweder als "Der letzte Jedi" oder "Die letzten Jedi" übersetzen. Je nachdem bezeichnet es also entweder nur einen oder mehrere. Was nun richtig ist, beschäftigt Star-Wars-Fans auf der ganzen Welt. Schauspieler Josh Gad, der neben Daisy Ridley im kommenden Film "Murder on the Orient Express" spielt, befragte seinen Co-Star nach der Bedeutung des Titels. Doch Daisy Ridley, welche in Star Wars die Rolle der Rey spielt, antwortete ihm nicht und wich der Frage aus. Sie dürfe nichts hierzu verraten.

I invited #daisyridley to my trailer under false pretenses. #NotARehearsal #IWantTheTruth #TheLastJedi Ein von Josh Gad (@joshgad) gepostetes Video am 25. Jan 2017 um 1:46 Uhr

Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass der Titel beides bedeuten kann und man vermutlich erst während des Films herausfindet, ob nur ein einzelner Jedi-Ritter oder mehrere damit gemeint sind. Das macht es dann wohl auch so schwierig für Disney, den deutschen Titel bekannt zu geben. Denn dieser würde dann gleich verraten, was gemeint ist - es sei denn, wir bekommen eine freie Übersetzung oder einen anderen Titel.

Regisseur Rian Johnson hat derweil ein weiteres Bild zum Film Star Wars Episode 8: The Last Jedi veröffentlicht. In diesem ist ein Teil des sogenannten "Opening Crawl", also des Lauftexts am Anfang des Films, zu sehen. Dort steht "Episode 8 The Last Jedi". Wenig spektaktulär aber immerhin ein erstes Bild aus dem offiziellen Film. Dieser wird am 14. Dezember hierzulande in den Kinos starten.

Quelle: Polygon