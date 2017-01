Star Wars: The Last Jedi - Was hat der Titel zu bedeuten? - Video-Spekulation

Kaum ist der Hype um Rogue One: A Star Wars Story beendet, beginnt Disney damit die Spannung auf den nächsten Star-Wars-Film aufzubauen. Mit Episode 8 steht in diesem Jahr der nächste Teil der neuen Trilogie der Sternensaga an, der seit neuestem nun auch einen offiziellen Untertitel hat. Mit der Enthüllung des Filmlogos auf der offiziellen Webseite von Star Wars, gaben die Macher auch den Titel "The Last Jedi" bekannt.

Neben dem vieldeutigen Namen sorgte auch die Farbwahl des Star-Wars-Schriftzugs für Aufsehen, der diesmal in Rot statt Geld gehalten ist. Doch was hat "The Last Jedi" zu bedeuten? Wer ist damit gemeint? Für unterschiedliche Ansichten sorgt ja allein schon die Tatsache, dass "The Last Jedi" sowohl mit "Der letzte Jedi" als auch mit "Die letzten Jedi" übersetzt werden kann. Einen offiziellen deutschen Titel gibt es bisher allerdings nicht.

Also bleibt uns nur die Spekulation. Handelt es sich um eine ganze Gruppe "letzter" Jedi oder ist damit einfach nur Luke Skywalker gemeint? Letzteres drängt sich ziemlich offensichtlich. Immerhin wurde er im Vorgänger mindestens zweimal genau so bezeichnet. Im nachfolgenden Video spekulieren Simon Fistrich und Matthias Dammes, was sich hinter dem Titel verbergen könnte. Star Wars: Episode 8 "The Last Jedi" kommt am 14. Dezember 2017 in die Kinos.