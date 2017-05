Star Wars Episode 8: Neues Video zeigt die Helden und Bösewichte

Während der Dreharbeiten zum Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi schneite die preisgekrönte Fotografin Annie Leibovitz vorbei, um Fotos für das Vanity Fair Magazin zu schießen.

Diese Bilder zeigen die Helden wie Luke Skywalker, Rey, Poe Dameron, Prinzessin Leia und Finn aber auch die Bösewichte wie Kylo Ren, General Hux und Captain Phasma von interessanten Seiten. Zum ersten Mal sind im Magazin auch die neuen Charaktere zu sehen, welche von den Schauspielern Benicio Del Toro und Laura Dern verkörpert werden.

Die Bilder von Annie Leibovitz sind sehr kunstvoll und zeigen auch eine rührende Wiedervereinigung zwischen Luke Skywalker und seiner Schwester Leia. Zudem bekommen wir ein Ensemble von Außerirdischen zu sehen, die wir, ihrem Aussehen nach zu urteilen, bisher in noch keinem Teil der Star-Wars-Saga zu Gesicht bekommen haben.

Während ihres Aufenthalts am Set, wurde auch ein "Hinter den Kulissen"-Video gedreht. Auch in diesem sehen wir wieder unsere Helden und erhalten sogar Einblicke in einige der Szenen aus dem Film. Was klar auffällt, Luke Skywalker ist sehr präsent und er trägt einen langen, braunen Lederhandschuh an seiner rechten Hand. Vermutlich, um seine Roboterhand zu verbergen. Ebenfalls interessant ist eine Aussage von Schauspieler Mark Hamill (Luke Skywalker), der erklärt, dass sich Episode 8 in vielerlei Hinsicht stark von allen anderen Episoden der Weltraum-Saga unterscheidet aber dennoch genau das liefert, was die Fans erwarten. Wie das zu verstehen ist, erfahren wie am 14. Dezember, wenn Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi in den Kinos anläuft.

