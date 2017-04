Star Wars Episode 8: Rian Johnson sorgt für Verwirrung um Bedeutung des Titels

Als Disney den englischen Titel "The Last Jedi" des neuen Kinofilms Star Wars: Episode 8 bekannt gab, fragten sich viele, ob damit nur ein Jedi gemeint sei oder mehrere.

Die offizielle deutsche Übersetzung "Die Letzten Jedi" sorgte für Klarheit - oder auch nicht. Denn währen eines Interviews mit der US-TV-Show Good Morning America sprach Regisseur Rian Johnson über den Titel und sorgte damit wieder für Verwirrung unter den Fans. Johnson erklärt, dass er von der Frage, ob es sich um einen oder mehrere Jedi handelt, verwirrt gewesen sei. Diese Frage hätte sich ihm überhaupt nicht gestellt.

Für ihn wäre es "singular" also "Der Letzte Jedi". Er will zwar nicht genau darauf eingehen, doch er erklärt, dass Luke Skywalker in Episode 7: Das Erwachen der Macht als der letzte Jedi bezeichnet wird, was darauf schließen lässt, der sich der Titel von Episode 8 um Luke dreht.

Heißt das, wir bekommen im Deutschen einen falsch übersetzten Titel für den Film? Das liegt sicher im Auge des Betrachters. Es ist ein - wenn auch für Rian Johnson unfreiwillig - doppeldeutiger Name, der mehrere Interpretationen zulässt und daher auch so interessant klingt. Für Rian Johnson ist es "Der Letzte Jedi", doch für manche Zuschauer mag es "Die Letzten Jedi" sein. So kann jeder die Bedeutung aus dem Titel ziehen, die ihm am meisten zusagt.

