Star Wars Episode 8: Nutzt Luke Skywalker noch ein Lichtschwert?

Star-Wars-Fans dürfen sich für den am 14. Dezember startenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi auf ein Wiedersehen mit Luke Skywalker freuen. Doch wird er auch sein Lichtschwert nutzen?

Achtung! Potenzielle Spoiler!

Jüngst tauchten einige Gerüchte darüber auf, welche Ausrüstung Luke im Film nutzen wird. Laut einem Insider trägt der Jedi-Meister einen mysteriösen Kompass bei sich, der eine Art Schachtel mit einer blauen Kugel in der Mitte darstellt. Luke kann diese Box mit einer Handbewegung öffnen und so den Kompass offenbaren. Das Werkzeug soll nicht einfach nur ein Schmuckstück sein, sondern eine wichtige Rolle spielen. Was genau der Kompass anzeigt, ist noch ungewiss.

Außerdem wird Luke einen orangefarbenen Rucksack mit einem Netz und einer Wasserflasche bei sich tragen. Zudem sollen sich Zweige im Netz des Rucksacks befinden, die offenbar als Feuerholz dienen. Dies deutet darauf hin, dass er größere Wanderungen unternimmt.

Daneben führt der Jedi-Meister noch einen Wanderstab und einen kleinen Stock mit sich. Der Stab dient wohl als Stütze und eventuell Waffe, der kleine Stock dagegen verschießt Blitze, mit denen sich Luke kleinere Kreaturen vom Leib hält, die ihn nerven. Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, dass Luke ein Lichtschwert bei sich trägt. Das muss aber nicht heißen, dass er keines im Film nutzt. Allerdings wird das Laserschwert als Waffe der Jedi-Ritter bezeichnet und da sich Luke im Film allem Anschein nach vom Orden entfernt wäre es nicht abwegig zu glauben, dass er diese Waffe nicht mehr führt.

Dafür soll er eine Kette um den Hals tragen mit einem Edelstein daran. Dieser Edelstein ist Gerüchten zufolge ein Kyber-Kristall. Eventuell hat Luke ihn aus seinem alten Lichtschwert ausgebaut und trägt ihn als Andenken um seinen Hals oder es handelt sich um einen anderen Kristall, eventuell aus dem Lichtschwert von Darth Vader.

Was dies alles zu bedeuten hat, werden wir am 14. Dezember erfahren, wenn Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi in den Kinos anläuft.

