Star Wars Episode 8: Tod von Carrie Fisher hat keine Auswirkung auf den Film

Der Tod von Schauspielerin Carrie Fisher Ende 2016 war ein schwerer Schlag für ihre Angehörigen und auch für ihre Fans. Ihren letzten Auftritt wird sie im kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi haben, der am 14. Dezember 2017 in den Kinos anläuft. Eigentlich war die Darstellerin der Prinzessin Leia auch für Episode 9 geplant.

Nun fragten sich die Star-Wars-Fans, wie Disney vorgehen würde und ob die Story der beiden Filme angepasst werden muss, um den Tod von Carrie Fisher zu berücksichtigen. Doch wie Disneys Geschäftsführer Bob Iger jetzt bekannt gab, wird es zumindest an Episode 8 keine Änderungen geben. Der Film wird genauso so veröffentlicht, wie er gedreht wurde. Carrie Fisher hat alle ihre Szenen vor ihrem Tod beendet. Außerdem gibt es keine Pläne, eine digitale Prinzessin Leia einzuführen, wie das in Rogue One: A Star Wars Story der Fall war.

Das klärt aber natürlich nicht, wie Episode 9 angepasst werden muss. Inzwischen gibt es schon Spekulationen darüber, dass Prinzessin Leia im letzten Teil der neuen Trilogie gar nicht mehr auftauchen wird. Doch dies zu erklären, wird sicher nicht einfach. Immerhin spielt sie eine wichtige Rolle, vor allem für den finsteren Kylo Ren und auch für ihren Bruder Luke. Eventuell hat Disney schon eine Lösung in der Hinterhand, will darüber aber noch nicht sprechen. Es ist durchaus denkbar, dass für Episode 8 Szenen mit Carrie Fisher gedreht wurden, die es im Schnitt nicht mehr in den Film geschafft haben und eventuell werden diese Szenen wiederverwendet, um ihr einen würdigen Abschied zu geben. Wir werden wohl mehr erfahren, wenn Disney sich - auch öffentlich - mit Star Wars Episode 9 beschäftigt.

Quelle: Polygon