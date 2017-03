Star Wars Episode 8: Neue Hinweise auf Lukes Schicksal und drei altbekannte Planeten

Es gibt mal wieder neue Gerüchte rund um den kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi, welche sich sogar noch auf Episode 9 erstrecken könnten. Diese Gerüchte drehen sich um das Schicksal von Jedi-Meister Luke Skywalker sowie drei Planeten, die in den kommenden Filmen noch eine Rolle spielen könnten.

Achtung! Potenzielle Spoiler!

Kürzlich berichteten wir davon, dass in der Episode "Twin Suns" der TV-Serie Star Wars: Rebels Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi Luke Skywalker als den Auserwählten bezeichnete, was aber eigentlich doch dessen Vater Anakin sein sollte. Nun gibt es neue Gerüchte, welche das Schicksal von Luke betreffen und mit dieser Äußerung zusammenhängen könnten. Laut einem angeblichen Insider soll Luke vor Episode 7: Das Erwachen der Macht eine Entdeckung gemacht haben, welche sein gesamtes Bild des Jedi-Ordens ins Wanken gebracht hat. Er begann, an den Lehren von Obi-Wan und Yoda zu zweifeln und erkannte, warum die Jedi scheiterten. Dies stürzte ihn in eine Glaubenskrise und könnte auch der Grund dafür gewesen sein, warum sein Neffe Ben Solo zur Dunklen Seite wechselte und sich dem Obersten Anführer Snoke anschloss. Luke soll sich aber auch bewusst darüber sein, dass er derjenige ist, der wieder für die Balance sorgen muss und dass er hierfür nicht auf die Lehren der Jedi zählen kann.

Dies wird durch eine Passage im Roman zu Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht unterstützt. In diesem wird aus dem Tagebuch der Whills zitiert, in dem die Rede davon ist, dass auf den Tag eine Nacht folgt. Doch Licht würde die Dunkelheit vertreiben und zu einem "Grauton" führen, der alles richtig stellt und durch eine Abwandlung der Jedi-Ansichten entsteht. Dies könnte ein Hinweis auf die gesamte Skywalker-Saga sein. Der Jedi-Orden glaubte, die Sith seien vernichtet und die Macht wäre im Gleichgewicht. Doch dann kam die Nacht und der Imperator übernahm die Kontrolle, nur um von Luke und Anakin vernichtet zu werden. Jetzt könnte es Luke sein, der den "Grauton", die Balance, durch neue Jedi-Regeln herbeiführen muss.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass wir noch im Verlauf der Trilogie die drei bekannten Planeten Tatooine, Endor und Mustafar wiedersehen könnten. Angeblich sollen auf Endor die Überreste des Todesstern untersucht werden, wofür es schon früher einen Hinweis in Form eines Artworks gab, auf dem der Thronsaal des Imperators unter Wasser gezeigt wurde. Mustafar wäre nur ein logischer Ort, wenn Kylo Ren mehr über seinen Großvater Darth Vader herausfinden will und auf Tatooine könnte alles Enden, weil es dort seinen Anfang nahm.

Diese Gerüchte sind natürlich wie immer mit Vorsicht zu genießen. Ob sie ein Fünkchen Wahrheit enthalten, werden wir am 14. Dezember sehen, wenn Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi in den Kinos anläuft.

Quelle: StarWarsNewsNet