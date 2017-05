Star Wars: The Last Jedi - Schockierende Enthüllung angedeutet

Mit dem ersten Teaser-Trailer im Rahmen der Star Wars Celebration im vergangenen Monat haben die Macher von Disney die Fans auf Episode 8: Die letzten Jedi eingestimmt. Viel über die Handlung des Films hat der Clip bisher aber nicht verraten. Stattdessen lies der Teaser viel Raum für Spekulationen. Auch wir haben in einem Special über die Bedeutung der Worte von Luke Skywalker gegrübelt. Aus nun aufgetauchtem Promotion-Material für die japanische Version des Films gehen jetzt aber neue Informationen hervor. Unter anderem wird ein großer Plot-Twist angedeutet.

"Die schockierendste Wahrheit in der Star-Wars-Geschichte wird bald enthüllt", heißt es in dem ins englische übersetzten Text auf dem Star-Wars-Portal starwarsnewsnet.com. Doch was soll sich hinter dieser erschütternden Enthüllung verbergen? Regisseur Rian Johnson müsste schon etwas wirklich Gewaltiges auspacken, um den Vader-Twist von Episode 5 zu übertreffen, der noch immer als einer der besten Plot-Twists in der Filmgeschichte gilt. Natürlich gibt es verschiedene ungeklärte Elemente, die als Aufhänger für unerwartete Wendungen dienen können.

Die Herkunft von Rey. Die Identität von Snoke. Das Mysterium um Lukes Verschwinden. Gut vorstellbar ist aber auch, dass es nichts mit den bisher offenen Fragen zu tun hat. Es bleibt außerdem zu hoffen, dass die Andeutung eines so großen Twists kein Hinweis ist, dass sich The Last Jedi wieder zu stark an der Original-Trilogie anlehnt, wie es bei The Force Awakens der Fall war. Bis Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi im am 14. Dezember 2017 im Kino anläuft, werden wir vermutlich nicht genau herausfinden, was es mit der angedeuteten schockierenden Wahrheit auf sich hat.

Quelle: StarWarsNewsNet