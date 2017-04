Im deutschen Titel von Star Wars: Episode 8 ist von den letzten Jedi die Rede. Laut Aussagen des Regisseurs Rian Johnson soll der englische Titel "The Last Jedi" aber eher die Einzahl verkörpern. Aber egal wie der Titel denn nun gemeint ist, für die Jedi, wie wir sie kennen, steht offenbar das Ende bevor. Das unterstreicht auch Luke Skywalker persönlich, als er zum Ende des ersten Trailers für Episode 8 verkündet, dass die Zeit der Jedi vorbei sei.

Doch was genau meint Luke damit? Wir wissen nach dem aktuellen Kanon, dass er vermutlich derzeit der letzte noch lebende Jedi ist. Mit dem Wiederaufbau des Jahrtausende alten Ordens ist er grandios gescheitert, weshalb er als Einsiedler auf einer Insel lebt. Um die Geschichte der Jedi endgültig zu beenden, müsste er also nur bis zu seinem Tod niemanden mehr in den Wegen der Macht unterweisen. Wir haben im Trailer allerdings auch gesehen, das Luke wenig überraschend offenbar Rey ausbildet. Die Frage ist nur, welche Lehren bringt er ihr bei?

Licht, Dunkelheit und Balance

Qui-Gon Jinn glaubte an die Balance der Macht und folgte nicht immer den Lehren der Jedi. Quelle: Lucasfilm Bereits seit Episode 1 dreht sich alles um die Balance der Macht. Qui-Gon Jinn glaubte Anakin sei der Auserwählte, der die Macht wieder zu einem Gleichgewicht bringen wird. Stattdessen hat er jedoch der dunklen Seite zu einem neuen Aufschwung verholfen. Qui-Gon selbst war kein reiner Anhänger der Jedi-Lehren. Er stellte sich oft gegen den Codex seines Ordens und verhinderte mit seinen oft kontroversen Ansichten eine Aufnahme in den Rat der Jedi.

Er wird daher häufig auch als eine Art Grauer Jedi gesehen, der versucht hat einen Mittelweg zu gehen. Dieses Bestreben führte dann auch dazu, dass er die Fähigkeit des ewigen Bewusstseins erlangt hat, die es ihm erlaubte nach seinem Tod als Machtgeist zu erscheinen. Nun könnte Luke an dieser Stelle ansetzen, weil ihm bewusst wurde, dass das Leid in der Galaxie fast ausschließlich durch den Konflikt zwischen der Hellen und Dunklen Seite der Macht verursacht wird. Einige Spekulationen drehen sich darum, dass Luke in seinem Exil auch antike Schriften studiert, in denen die Ursprünge der Jedi festgehalten sind.

The Ancient Order of the Whills

Dabei kommt eine relativ alte Idee von George Lucas wieder ins Spiel: The Ancient Order of the Whills. Dabei handelt es sich um ein Überbleibsel aus den frühesten Entwürfen für Eine neue Hoffnung. Demnach sollte die gesamte Geschichte der Galaxie von übermächtigen Wesen, den Whills, aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Die Ideen rund um die Whills wurden wieder verworfen und stattdessen das Konzept der Macht entwickelt. Allerdings überlebten Teile der damaligen Überlegungen und tauchten hier und da immer wieder auf. So beginnt die Romanversion von Das Erwachen der Macht mit einem Zitat aus dem Journal of the Whills.

Außerdem wird der antike Orden im bebilderten Screenplay von Episode 3: Rache der Sith erwähnt. Vor allem im Zusammenhang mit Qui-Gon Jinn. "Die Geheimnisse des antiken Ordens der Whills, er studiert hat", sagt dort Yoda zu Obi-Wan. Auch in Rogue One werden die Whills wieder aufgegriffen. Der blinde Mönch Chirrut Imwe sowie sein Freund Baze Malbus sind Mitglieder eines religiösen Ordens, der sich Guardians of the Whills nennt. Dieser Orden hatte sich dem Schutz des Temple of the Kyber auf Jedha verschrieben und glaubte an die Kraft der Macht. Entsprechend werden die Whills auch immer wieder von Fans ins Spiel gebracht, wenn es um die Ursprünge der Jedi und eine einstmals existierende Balance der Macht geht.

Ein neuer Orden

Mit dem Wiederaufbau des Orden der Jedi ist Luke grandios gescheitert. Quelle: Lucasfilm Denkbar wäre also, dass Luke nach dem Studium der antiken Texte zu der Erkenntnis kommt, dass die Lehren der Jedi falsch sind und sich nicht mehr mit ihrem historischen Ursprung vereinbaren lassen. Er sieht das Problem vor allem darin, dass die Jedi jegliche Emotionen unterdrücken, aus Angst vor der dunklen Seite der Macht. Dies führe aber zu weiteren Problemen und inneren Konflikten. Für Jahrtausende wurden die Lehren der Jedi mündlich, durch Abschriften und elektronische Kopien weitergegeben. Von der ursprünglichen Doktrin des Ordens sei dabei aber kaum noch etwas übrig geblieben.

Auf Ahch-To, wo Rey Luke am Ende von Das Erwachen der Macht findet, soll den Legenden zu Folge der erste Jedi-Tempel gestanden haben. In ihm findet Luke vermutlich die im Trailer dargestellten Bücher, bei denen es sich möglicherweise um erste Aufzeichnungen der Jedi-Doktrin oder gar das Journal of the Whills selbst handelt. Basierend auf seinen Erkenntnissen wird Luke mit Rey versuchen einen neuen Orden von Machtnutzern zu etablieren, der wieder den ursprünglichen Lehren der ersten Jedi folgt und dabei die Balance zwischen Heller und Dunkler Seite wahrt.