Star Wars 8: Rian Johnson beeinflusste das Ende von Episde 7

Ende des Jahres werden Star Wars-Fans wieder in Scharen in die Kinos pilgern, um dann bereits achten Teil der Weltraumsaga zu erleben. Wie Regisseur Riin Johnson verrät, hatte er selbst Einfluss auf das Ende von Episode 7.

Gegenüber EW verrät er dass er J.J. Abrams, den Regisseur des Vorgängerfilms, um einen "wichtigen Gefallen" gebeten habe: "Der große Gefallen, um den ich ihn gebeten habe, war, ob nicht R2-D2 gemeinsam mit Rey reisen konnte, während BB-8 beim Widerstand zurückbleibt. Ursprünglich sollte BB-8 mit Rey gehen, was in Anbetracht der Geschichte durchaus Sinn ergab. Trotzdem fragte ich JJ: 'Kannst du mir einen Gefallen tun und die Droiden tauschen?'

Welche Rolle spielt der Droide?

Das hat zur Folge, dass R2-D2 im achten Teil wohl eine wichtige Rolle einnehmen wird, während BB-8 mit Poe Dameron für die Rebellen kämpft. Rey und R2-D2 werden dagegen auf Luke Skywalker stoßen, dessen Geschichte im Zentrum des Films stehen soll. "Ich musste als Erstes herausfinden, was in Lukes Kopf vorging. Es musste etwas sein, dass Sinn für mich ergab. Warum hat sich Luke Skywalker auf diese Insel zurückgezogen? Das war der Anfangspunkt und gleichzeitig die Geschichte, um die sich der ganze Film dreht", so Johnson.

Quelle: EW