Welcher Star Wars-Fan kennt sie nicht: die epische Szene des Rebellenengriffs auf den Todesstern aus Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung? Ein X-Wing-Geschwader angeführt von Luke Skywalker bahnt sich seinen Weg durch den Luft- und Weltraum über Yavin IV, um die imperiale Bedrohung auszuschalten. Der Höhepunkt der Szene ist sicherlich mitunter der Anflug Skywalkers in den Graben des Todessterns, wo er seine Torpedos in eine Lüftungsluke schießen will, die sich vorher als Schwachpunkt herausgestellt hat. Verfolgt wird der junge Skywalker vom Antagonisten Darth Vader in einem TIE Advanced x1. Der Rest der Szene und des Films ist heute Geschichte und Kult.

Colin Cantwell, heute 84, ehemaliger Designer bei Industrial Lights and Magic und Schöpfer des Todessterns, X-Wings, TIE Fighters und Sternenzerstörers, schrieb nun auf reddit über diese bekannte Szene und deren nicht geplante Entstehung. So soll beispielsweise ein Dartpfeil, der in einem britischen Pub auf eine Scheibe geworfen wurde, als Inspiration für den X-Wing gedient haben. Das Erstaunlichste aber: Der ikonische Todesstern, so wie wir ihn heute kennen, und die beschriebene Szene sind nur ein Produkt des Zufalls. So soll Cantwell von George Lucas beauftragt worden sein, den Todesstern zu designen. Ursprünglich war der Graben, in dem die Schlussszene spielt, auch nicht vorgesehen. Doch die Gussform wollte es anders und das Material fiel an der Stelle zusammen, an der die beiden Kugelhälften zusammengeführt wurden.

Laut Cantwell hätte es eine Woche gedauert, diesen Fehler auszubügeln. Also ging der Designer zu Lucas und schlug einfach vor, dass der Todesstern einen Graben hat. Lucas mochte diese Idee so sehr und übernahm sie in den fertigen Film - eine ikonische Szene wurde geboren. Mehr zu Star Wars findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von diesem Zufall haltet, der zu einer der bekanntesten Szenen der jüngeren Filmgeschichte geführt hat, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Reddit