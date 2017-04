Star Wars: Mark Hamill als Han Solo im lustigen Bad-Lip-Reading-Video zu Das Erwachen der Macht

Mark Hamill ist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern zudem ein hervorragender Synchronsprecher und besitzt jede Menge Humor. Das beweist er in einem neuen Bad-Lip-Reading-Video zum Film Star Wars: Das Erwachen der Macht.

Bad Lip Reading ist eine lustige Videoreihe, in welcher Szenen aus Filmen basierend auf den Lippenbewegungen der Schauspieler nachsychronisiert werden. Dabei kommen die lustigsten und bizarrsten Dialoge heraus. In einem Video zum Kinofilm Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht, spricht dieses Mal sogar Mark Hamill, bekannt als Luke Skywalker, die Rolle des Han Solo. Rey wird von Gast-Sprecherin Jessica DiCicco vertont.

Die englischen Dialoge sind extrem lustig und lassen die Szenen des Films in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Das Zusammentreffen zwischen Han Solo und Kylo Ren etwa verliert ein klein wenig von seiner Dramatik. Das Video zeigt außerdem, was für ein fantastischer Synchronsprecher Mark Hamill ist, der die Stimme seines Co-Stars aus dem Film sehr gut persifliert. Wer lachen möchte, schaut sich das Video an.

Quelle: Bad Lip Reading / Youtube