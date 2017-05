In der 40-jährigen Vergangenheit der Science-Fiction-Reihe Star Wars gab es bereits eine Vielzahl an Konzerten. Nun sind wieder Karten für die nächste große Tour von Star Wars in Concert erhältlich. Luke Skywalker, Meister Yoda und Co. nehmen euch im Frühjahr 2018 mit auf eine Reise durch den ersten aller Star-Wars-Teile: Eine neue Hoffnung. Dieser hatte bereits 1978 - ein Jahr nach der Premiere in den USA - zahlreiche Menschen in die deutschen Kinos gelockt. Seitdem hat der Science-Fiction-Klassiker eine stetig wachsende Zahl an Anhängern zu verzeichnen.

Während das Orchester die bekannteste Musik der Filmgeschichte spielt, dürft ihr den Streifen auf einer Großbildleinwand mitverfolgen. Den Auftakt gibt das Pilsen Philharmonic Orchestra am 6. Februar 2018 in Frankfurt, bevor am 20. April 2018 die letzten Töne der Tournee verklingen. Tickets könnt ihr ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen erwerben. Für die eingefleischten Star-Wars-Fans unter euch gibt es das sogenannte FanTicket, welches sich mit seinem individuellen Design von der gewöhnlichen Konzertkarte abhebt. Allerdings werden diese nicht für alle Veranstaltungen angeboten. Tickets für Star Wars in Concert gibt's unter anderem bei Eventim