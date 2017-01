Viscerals Star-Wars-Spiel: Angeblich Überarbeitung wegen Han-Solo-Film

Schon vor geraumer Zeit gab es Gerüchte, dass sich das kommende Star-Wars-Spiel von Visceral um die jungen Jahre von Han Solo drehen würde, bestätigt wurde das jedoch nicht.

Nun kamen erneut Gerüchte auf, dass sich die Geschichte des Spiels um den jungen Han Solo drehen soll. Ein Insider hat der Website StarWarsNewsNet verraten, dass er sich mit Entwicklern des Spiels getroffen hat und nach dem Status des Spiels fragte. Denn seinen Informationen zufolge hätte es eigentlich zur letzten E3 angekündigt werden sollen. Die Entwickler erklärten ihm, dass der kommende Kinofilm rund um den jungen Han Solo diese Pläne zunichte gemacht hätte.

Große Teile der Story des Spiels hätten sich mit der Geschichte des Films überschnitten, was darauf hindeutet, dass sich das Spiel wirklich um Han Solo drehen könnte. Es folgten größere Überarbeitungen, was die Geschichte des Spiels angeht, um es weiter vom Film zu entfernen. Nachdem auch Produzentin Jade Raymond (Assassin's Creed) zum Team stieß, befürchteten die Entwickler, dass auch große Teile des Gameplays umgekrempelt werden mussten. Doch dem war nicht so. Die bisher entwickelten Spielsysteme und Assets wie Modelle und Grafiken sollen zum Großteil erhalten bleiben.

Wann Visceral das Star-Wars-Spiel nun offiziell angekündigen wird, steht allerdings noch immer nicht fest. Es könnte aber zur nächsten E3 soweit sein, da laut den Insidern die Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten ist und die Präsentation im vergangenen Jahr nur wegen der Story nicht stattfinden konnte. Hierbei handelt es sich aber natürlich um Gerüchte.

Quelle: StarWarsNewsNet