Star Wars-Spiel vom Titanfall-Entwickler wäre fast gescheitert

Viel ist noch immer nicht bekannt über das mysteriöse Star-Wars-Projekt von Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment, doch in einem Interview mit IGN hat Vince Zampella, seines Zeichens Gründer von Respawn Entertainment, verlauten lassen, dass das Projekt beinahe schon beim ersten Pitch gescheitert wäre. Er sei ein großer Star-Wars-Fan, und nachdem er God-of-War-3-Director Stig Asmussen von Sony eingestellt hatte, sprachen die beiden über die Möglichkeit, ein Star-Wars-Spiel zu entwickeln. Respawn unterbreitete die Idee den Verantwortlichen von Electronic Arts, doch die bissen offenbar nicht gleich an:

"Er und ich sprachen darüber: 'Wäre es nicht fantastisch, wenn wir ein Star-Wars-Spiel machen könnten?' Wir haben mit EA darüber gesprochen. Zuerst sah es nicht so aus, als würde das was werden", erinnert sich Zampella. "Also sind wir weiter gezogen und haben begonnen, eine neue Marke mit dem Team zu kreieren. EA ist auf uns zurückgekommen - das ist gar nicht mal so lange her, ein Jahr oder so - und haben gesagt: 'Moment mal, vielleicht möchten wir, dass ihr ein Star-Wars-Spiel macht.' Wir konnten dann etwas erarbeiten", so Zampella.

Respawn Entertainment ist derzeit in verschiedene Entwicklerteams unterteilt: Eines arbeitet an besagtem Star-Wars-Projekt, während das andere für die Entwicklung von Titanfall 2 verantwortlich zeichnet. Das US-amerikanische Studio ist dabei nicht der einzige Entwickler, der an einem geheimnisvollen Star-Wars-Spiel arbeitet: Auch Dead-Space-Entwickler Visceral Games arbeitet seit Längerem unter der kreativen Führung von Uncharted-Autorin Amy Hennig an einem mysteriösen Spiel, das sich unser aller liebstes Weltraummärchen zum Thema macht.

Quelle: IGN via Gamespot