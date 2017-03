Star Wars: Rogue-One-Regisseur spricht über Han-Solo-Spinoff

Rogue One: A Star Wars Story kam nicht nur bei den Fans der Filmreihe gut an. Bei den Empire Awards konnte der Streifen gleich drei Preise gewinnen - nämlich die für "Best Film", "Best Actress for Felicity Jones" und "Best Director for Gareth Edwards".

Nach der Preisverleihung beantwortete der Regisseur einige Fragen von Journalisten und kam dabei auch auf das kommende Spinoff zu Held Han Solo zu sprechen. Zwar führt Edwards bei diesem Film nicht Regie, er hat aber wohl einige Einblicke in die Produktion. Gareth Edwards erklärte, dass sich der Han-Solo-Film stark von Rogue One unterscheiden werden und er sei von allen bisher geplanten Filmen zur Reihe wohl der, der am schwierigsten umzusetzen sei. Doch der Regisseur hat großes Vertrauen in seine Kollegen Christopher Miller und Phil Lord. Edwards ist sich sicher, dass die beiden einen Volltreffer landen werden.

Viel ist bisher noch nicht über das Spinoff rund um Han Solo bekannt. Wir wissen, dass ein junger Lando Calrissian mitspielt sowie Chewbacca und auch, dass wir den Millennium Falcon sehen werden. Worum sich die Geschichte dreht, ist aber noch unbekannt. Die Dreharbeiten haben am 20. Februar begonnen. In die Rolle des jungen Han Solo schlüpft dieses Mal der noch recht unbekannte Schauspieler Alden Ehrenreich. Ihm zur Seite steht Woody Harrelson, als angeblicher Mentor des Schmugglers.

Ins Kino kommen soll der Film am 24. Mai 2018, was nur etwa ein halbes Jahr nach Star Wars Episode 8: Die Letzen Jedi wäre, der am 14. Dezember 2017 anläuft.

Quelle: StarWarsNewsNet