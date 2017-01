Noch immer ist nur herzlich wenig bekannt über das mysteriöse neue Star-Wars-Spiel, das beim Studio Visceral Games unter der Leitung von Ex-Naughty-Dog-Mitarbeiterin Amy Hennig entsteht. Klar ist aber, dass das Entwicklerteam einen hochkarätigen Neuzugang zu verzeichnen haben soll: Kim Swift, ihres Zeichens ehemalige Valve-Mitarbeiterin und Designerin von Portal, soll sich dem neuen EA-Studio Motive angeschlossen haben, das von der Assassin's-Creed-Produzentin Jade Raymond geführt wird. Zusammen mit dem Team von Visceral Games sollen die beiden an erwähntem Star-Wars-Spiel mitarbeiten - ein Projekt, das nun so einige hochkarätige Entwicklernamen unter sich vereint.

"Wir haben große Teile des vergangenen Jahres bei Motive dem Aufbau eines Teams voller hochtalentierter Menschen gewidmet, die an unserer neuen Marke und Star-Wars-Projekten arbeiten sollen", so Raymond in ihrer Ankündigung. "Ich könnte nicht aufgeregter sein, einen Star wie Kim willkommen zu heißen, die unseren Enthusiasmus für die Kreation einzigartiger Spiele teilt." Swift soll bei Motive künftig als Design Director arbeiten, und blickt auf einen beeindruckenden Werdegang zurück: Schon während ihres Studiums arbeitete sie mit Studienkollegen am Grundkonzept für Portal, das damals noch den Titel "Narbacular Drop" trug. Es folgte eine Einstellung beim Entwickler Valve, wo Swift neben dem eigentlichen Portal in leitender Funktion an Projekten wie Left 4 Dead arbeitete.

Quelle: Eurogamer