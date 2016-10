Star Wars: Lucasfilm verklagt Betreiber von Lichtschwert-Akademie 

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Disney-Unterfirma Lucasfilm eine Klage gegen den Betreiber einer Lichtschwert-Akademie bei einem kalifornischen Bezirksgericht eingereicht. Vorgeworfen wird Inhaber Michael Brown unter anderem die Verletzung etlicher Markenrechte, darunter das Logo des Jedi-Ordens, das nach Meinung des Rechteinhabers zu starke Ähnlichkeit zum Originallogo aufweise. Aber auch seine Schutzrechte an den Wortmarken "Jedi" und "Lightsaber" sieht der Konzern verletzt: "Der Beklagte bewirbt, veranstaltet und verkauft unautorisierte 'Lichtschwert'-Kurse, die vorgeben, ihren Schülern die Benutzung von 'Lichtschwertern' beizubringen und/oder wie ein 'Jedi' zu agieren", ließt die Anklageschrift. Auch Merchandise- und Domain-Namen wie LightsaberAcademy.com und NYJedi.com sieht Lucasfilm als Verstöße gegen das Markenrecht.





Für Brown dürfte die Anklage nicht allzu überraschend kommen: Der Beklagte soll in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Lizenzierungen unter anderem für den Begriff "Lightsaber Academy, Inc." angefragt haben, Lucasfilm habe ihm das laut der Klageschrift aber verweigert und ihm bereits mehrere Abmahnungen zukommen lassen. Daraufhin habe die Lightsaber Academy versucht, ihr Logo selbst markenrechtlich schützen zu lassen. Summa summarum werden Brown und seinen Geschäften nun Markenrechtsverletzung, Domänenbesetzung und unlauterer Wettbewerb vorgeworfen - eine teure Angelegenheit für Jedi-Meister Michael Brown, der nun mit Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe rechnen muss.

via Gamespot