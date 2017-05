Star Wars: Fotos vom Set des Han-Solo-Films

Momentan kann man sich noch nicht so ganz vorstellen, wie der Schauspieler Alden Ehrenreich im nächsten Star-Wars-Spinoff den jungen Han Solo verkörpert, verbindet man mit dem Star-Wars-Helden doch Harrison Ford.

Nun sind ein paar geleakte Bilder aufgetaucht, welche Alden Ehrenreich in seiner Rolle als Han Solo zeigen. Und es scheint ziemlich gut zu passen. Die Frisur macht dabei einiges aus und verleiht dem Schauspieler schon einen gewissen Look, der an Han Solo erinnert. Die weiteren geleakten Bilder zeigen ein paar der futuristischen Fahrzeuge, die im Film eine Rolle spielen werden. Diese haben einen interessanten Retro-Look. Eines der Fahrzeuge erinnert sogar sehr stark an das Batmobil aus der Batman-Serie der 1960er-Jahre. Die Bilder könnt ihr euch bei MakingStarWars ansehen.

Die Story des Films soll sich unter anderem darum drehen, wie Han Solo an sein Raumschiff Millennium Falcon kam. Auftritte von Lando Calrissian und Chewbacca stehen schon fest. Schauspieler Woody Harrelson hat ebenfalls eine größere Rolle als Mentor von Han.

In die Kinos kommen wird der neue Film, der aktuell noch keinen Titel hat, am 24. Mai 2018.

Quelle: MakingStarWars