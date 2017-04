Star Wars: First Assault: Tech-Demo des verschollenen Spiels aufgetaucht

Manche Spielideen bringen es nie zu einer Veröffentlichung. So Free Radicals Multiplayer-Shooter Star Wars: First Assault.

Das Spiel, dessen Entwicklung 2012 eingestellt wurde, wäre wohl eine Konkurrenz zu Star Wars: Battlefront geworden, denn Multiplayer-Gefechte hätten im Vordergrund gestanden. Nun erschien im Internet eine Tech-Demo des Titels, die zeigt, wo die Unterschiede zwischen First Assault von Battlefront liegen.

So gibt es in First Assault keine Jedi oder Sith, das Spiel erinnert mehr an den Multiplayer-Modus von Call of Duty und Heilung erfolgt über eine spezielle Fähigkeit. Holografische Double zur Ablenkung, die Möglichkeit, Granaten abzuwehren, Tarnung und das zu Boden werfen von Feinden hätten für interessante taktische Möglichkeiten gesorgt.

Wollt ihr euch die Tech-Demo von Star Wars: First Assault ansehen, dann könnt ihr euch sie über diesen Link herunterladen.

Quelle: DSOGaming