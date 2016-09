Star Wars: Fan kreiert Kampagne für X-Wing-Tabletop-Spiel

Das X-Wing-Tabletop-Spiel aus dem Hause Fantasy Flight kommt bereits mit liebevoll gestalteten Karten und Miniaturmodellen der aus den Filmen bekannten X-Wing- und Tie-Fighter-Raumschiffe. Was das Spiel nicht mitbringt, ist ein Kampagnenmodus für längerfristiges Spielen, doch darum hat sich inzwischen ein Fan gekümmert. Josh Derksen heißt der Kreativkopf, der bereits im Jahr 2015 eine erste Version seiner riesigen Erweiterung "Heroes of the Aturi Cluster" veröffentlichte - diese erweitert die kurzen Kämpfe des Hauptspiels um eine umfangreiche RPG-Koop-Kampagne, in der wir mit insgesamt bis zu sechs Spielern, aber nach Wunsch auch vollkommen alleine, als Rebellen in diversen Missionen gegen das KI-gesteuerte Imperium antreten.

Die Erweiterung kommt in Form eines liebevoll gestalteten Kampagnen-Buchs, Scorebögen sowie Spielkarten und -feldern - all das steht auf der Seite docking bay 416 kostenlos zum Download bereit. Damit entstehen für Spieler nur Kosten durch das im besten Fall hochqualitative Ausdrucken der Spielutensilien. Das Spiel befindet sich derzeit in der Betaversion 0.7, man kann also davon ausgehen, dass Schöpfer Derksen noch an der Erweiterung feilen wird. Feedback kann direkt auf der Seite abgegeben werden, während ein umfangreiches FAQ bereits über einige der wichtigsten Aspekte rund um die inoffizielle Tabletop-Erweiterung aufklärt.

Quelle: docking bay 416 via Kotaku