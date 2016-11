Schon seit einiger Zeit ist inzwischen bekannt, dass die Ex-Naughty-Dog-Mitarbeiterin und Autorin der Uncharted-Spiele Amy Hennig inzwischen bei Visceral Games arbeitet und mitten in der Entwicklung eines noch geheimen Star-Wars-Spiels steckt - während noch immer herzlich wenig über besagtes Projekt bekannt ist, kennen wir nun aber zumindest ein sehr grobes Veröffentlichungsdatum: Im Interview mit der Seite Glixel bestätigte Hennig, dass das Studio einen Release im Jahr 2018 anpeilt. Obwohl sich Hennig insbesondere durch Uncharted 1 bis 3 einen Namen in der Industrie gemacht hat, und auch das neue Star-Wars-Projekt mit Sicherheit ihre Handschrift vorweisen wird, soll das Spiel erzählerisch seinen filmischen Wurzeln treu bleiben.

Während wir in Uncharted nämlich immer in der Haut des Protagonisten Nathan Drake stecken, waren die Star-Wars-Filme immer schon eher Ensemble-Abenteuer, die sich nicht permanent auf einen Helden fokussieren, sondern mehrere Protagonisten in Szene setzen - Bösewichte inklusive. Diese radikalen Szenenwechsel, die Hennig auch das "Problem des privilegierten Beobachters" nennt, thematisierte sie bereits im September gegenüber der Presse.

Neben Viscerals Star-Wars-Projekt ging sie im Interview noch auf das im Mai dieses Jahres veröffentlichte Uncharted 4: A Thief's End ein, das sie laut eigener Aussage kaum gespielt hat, obwohl ihr Name im Abspann auftaucht. "Wenn du dich von deinem Gatten scheiden lässt und er neu heiratet, willst du keine Fotos des glücklichen Paares auf Facebook sehen, oder?", so Hennig. "Wenn diese Charaktere aus dir entstanden sind, ist es auf eine Art unschön, sie in den Händen von jemand Anderem zu sehen." Etwas weniger distanziert hatte sich Hennig bei Veröffentlichung von Uncharted 4 gezeigt: Noch im Mai hatte sie über Twitter kundgetan, das Spiel sei großartig und trage noch immer ihre Handschrift.

