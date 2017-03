Star Wars: Weitere Filme für die kommenden 15 Jahre in Planung

Am vergangenen Donnerstag sprach Disney-CEO Bob Iger im Rahmen der USC Tech Conference über die Zukunft des Star Wars-Franchise. Demnach soll nach dem dritten Spin-off-Film im Jahr 2020 noch lange nicht Schluss sein. Demnach arbeitet das Team bei Disney derzeit an weiteren Geschichten, die für neue Filme in den kommenden 15 Jahren gedacht sind. Genauere Details dazu nannte der CEO allerdings nicht. Neben weiteren Spin-off-Filmen ist natürlich auch eine Fortsetzung nach dem Ende der neuen Trilogie vorstellbar. Konkrete Pläne werden wohl nach dem Ende von Episode 9 präsentiert.

Am 14. Dezember 2017 läuft mit Episode 8 "Star Wars: Die letzten Jedi" der zweite Teil der neuen Trilogie in den deutschen Kinos an. Ein Jahr später dürfen sich Fans auf einen Han Solo-Film freuen, der sich aktuell in den Dreharbeiten befindet. Im Jahr 2019 wird die neue Trilogie dann mit Episode 9 offiziell abgeschlossen. Und auch 2020 will Disney eine weitere - noch unbekannte - Standalone-Geschichte veröffentlichen. Weitere Meldungen und Videos zum Thema Star Wars findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Filmstarts