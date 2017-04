Star Wars: Video zeigt alle eingestellten Krieg-der-Sterne-Spiele

Star Wars oder Krieg der Sterne ist die vielleicht wichtigste und wertvollste Marke in der Unterhaltungsindustrie. Im Bereich Fantasy-Fiction dürfte das definitiv der Fall sein. Das Franchise hat nicht nur eine ganze Reihe von Filme und TV-Serien hervorgebracht, sondern natürlich auch zahllose Computer- und Videospiele. Mindestens genauso lang wie Liste an tatsächlich erschienen Star-Wars-Titeln ist aber jene mit eingestellten oder dauerhaft aufs Eis gelegte, was in letzter Konsequenz allerdings ohnehin meist gleichbedeutend ist.

Die Macher hinter dem Youtube-Kanal "GVMERS" fassen in einem neuen Video zumindest alle wichtigen zwar angekündigten, aber niemals erschienenen Spiele im Star-Wars-Universum zusammen. Die Dauer des Videos von exakt 13 Minuten und 13 Sekunden ist übrigens keineswegs zufällig gewählt, sondern auf die vielleicht schmerzlichste Nicht-Veröffentlichung gemünzt: Star Wars 1313. Ebenfalls Thema im GVMERS-Video sind Knights of the Old Republic 3, Battlefront 3, oder auch das eher unbekannte MMO Proteus.