Zur Feier des im Dezember erscheinenden Kinofilms Rogue One: A Star Wars Story hat Publisher Konami heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Mobile-Titel Star Wars: Force Collection entsprechende neue 5-Stern-Karten erhalten wird. Dabei handelt es sich um die Charaktere Jyn Erso und Director Krennic, die beide große Rollen in Rogue One spielen werden. Einen Blick auf das Design der beiden Karten könnt ihr in unserer Bildergalerie unterhalb dieser Meldung werfen.

Darüber hinaus hat Konami zum dreijährigen Jubiläum des Mobile-Spiels einige Statistiken veröffentlicht. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 340 Millionen Schlachten in Star Wars: Force Collection bestritten. Dabei haben sich 29 Millionen Spieler (65 Prozent) für die dunkle Seite der Macht entschieden und 15 Millionen (35 Prozent) für die helle Seite. Im Jahr 2014, zur Veröffentlichung des Spiels, lag noch die helle Seite der Macht mit 63 Prozent in Führung. Die beliebtesten Anführer der Spieler sind Meister Yoda, Luke Skywalker, Han Solo und Darth Vader. Star Wars: Force Collection bietet über 400 verschiedene Helden, Schurken und Fahrzeuge in Karten-Form und kann in Apples App Store für iOS sowie im Google Play Store für Android heruntergeladen werden.