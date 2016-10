Es gibt kaum eine Film-Reihe, welche die Kreativität und die Fantasie der Fans so inspiriert wie Star Wars seit den 1970ern. Zahlreiche Fan-Projekte entstanden so in den vergangenen Dekaden, in der jüngsten Zeit beispielsweise ein riesiger Sternenzerstörer aus 30 Kilogramm Lego oder eine Apparatur aus Diskettenlauferken, Festplatten und optischen Scannern, welche die Titelmelodie von Star Wars spielen kann.Nun begab sich ein YouTuber, der sich selber "ajw61185" nennt, ans Werk und erschuf eine Replika einer imperialen Viper-Drohne, die sogar fliegen kann. Das beeindruckende Ergebnis könnt ihr euch im nachstehenden Video selbst anschauen.

Obwohl es anfänglich scheint, dass es sich bei der Aufnahme um eine Szene handelt, die am Computer digital nachgearbeitet ist, handelt es sich bei der Drohne um einen funktionierenden und echten Nachbau, der durch das Wohnzimmer braust. Auch der Schöpfer hat einen kurzen Gastauftritt in seinem Video und kommt als Rebelle verkleidet auf einem Taun-Taun hereingeritten. Bei dieser Gelegenheit kann man auch einen Blick auf die Fernbedienung werfen, die zum Steuern des Vipder-Droiden benutzt wird.



Bekannt ist dieses imperialistische Erkundungs- und Aufklärungs-Gerät vor allem aus Star Wars: Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück. Dort feierte es am Anfang des Films auf dem Eisplaneten Hoth sein Filmdebüt, entdeckte die Geheimbasis der Rebellen und ebnete so den Weg zum Angriff des Imperiums. Aber auch in Star Wars: Battlefront spielt die Viper-Drohne eine Rolle. Dort kann sie in den Matches als Power-Up von Spielern des Imperiums eingesammelt werden. Bei der Benutzung patroulliert der Viper Probe Droide die Umgebung, scannt diese nach Gegnern ab und greift diese bei Sichtung auch eigenständig an. Ein nützliches Tool, wenn man es benutzt, ein nerviger Gegner, wenn man gegen ihn kämpfen muss und er taktisch klug platziert wird.

Übrigens: Fans von Star Wars brauchen sich nicht mehr lange zu gedulden, denn am 15. Dezember 2016 startet Rogue One: A Star Wars Story in den deutschen Kinos. Der erste Streifen der geplanten Anthology-Reihe der Star-Wars-Saga ist ein Kriegsfilm, der zeitlich zwischen den Episoden 3 und 4 spielt und versüßt die Zeit bis zur Veröffentlichung von Star Wars: Episode 8 im Dezember 2017. In Episode 8 wird endlich das Geheimnis um die Eltern von Heldin Rey aus Episode 7: Das Erwachen der Macht gelüftet.

Was haltet ihr von der nachgebauten imperialen Star Wars-Drohne? Nutzt die Macht und schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare! Mehr Interessantes rund um das fantastische Universum von Star Wars findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.