Star Wars: Bewegender Post von Mark Hamill zum Tode Carrie Fishers

Sie gehören unzertrennlich zusammen, wie Pech und Schwefel, wie Bud Spencer und Terence Hill sozusagen: Die erst gestern verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher (Prinzessin Lea) und Mark Hamill (Luke Skywalker). Das Geschwister-Filmduo pflegte aber auch privat eine freundschaftliche Beziehung. Mark Hamill ist vom Tode seiner Filmpartnerin und Freundin Carrie Fisher offenbar sehr erschüttert und teilte seine Gedanken in einem öffentlichen Post bei Facebook, in dem er Abschied nimmt. Seine Zeilen sind bewegend und gehen unter die Haut.



Zu gut Deutsch: "Es ist niemals leicht, so ein lebensfrohes und unersetzbares Mitglied der Familie zu verlieren, es ist regelrecht herzzerreißend. Carrie war ein Unikat, das zu uns allen gehörte - ob es ihr gefiel oder nicht. Sie war UNSERE Prinzessin, verdammt, und die Schauspielerin, welche ihre unklare Rolle als eine hinreißende, absolut unabhängige und fürchterlich witzige Frau spielte, die uns allen den Atem stocken ließ. Willensstark und zäh, aber gleichzeitig mit einer Verletzlichkeit, welche uns alle dazu bewegte, sie zu lieben und zu wünschen, dass sie erfolgreich und glücklich ist. Sie spielte solch eine bedeutende Rolle in meinem professionellen und privaten Leben und beides wäre ohne sie leerer gewesen. Ich bin dankbar für das Lachen, die Weisheit, die Freundlichkeit und sogar für den görenhaften zügellosen Mist, den mir mein geliebter Weltraum-Zwilling in den ganzen Jahren gegeben hat. Danke, Carrie. Ich liebe dich, MH."

Carrie Frances Fisher ist von uns gegangen und ihr plötzlicher, nicht vorhersehbarer Abgang reißt tiefe Wunden in die Herzen der Menschen. Nicht nur als Prinzessin Leia in Star Wars war die zum Zeitpunkt ihres Todes gerade 60 Jahre alte Schauspielerin weltweit bekannt und beliebt. Auch in zahlreichen anderen Rollen bewies sie ihr schauspielerisches Talent. Ihr künstlerisches Wirken stellte sie auch als Drehbuch- und Roman-Autorin unter beweis. Unter anderem schrieb sie das Buch "Prinzessin Leia schlägt zurück. Mein verrücktes Leben zwischen Kokain, Elektroschocktherapie und einem schwulen Ehemann", in dem sie ihr Leben verarbeitete.

