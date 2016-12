Star Wars: Fan stellt sich über 5 Meter hohen AT-ACT als Spielhaus in den Garten

Kurz vor dem Kinostart von Rogue One: A Star Wars Story stellte sich der britische Bastler und Youtuber Colin Furze etwas ganz Besonderes in den Garten: Einen mehrere Meter hohen AT-ACT-Walker bastelte er zusammen mit Kollegen. Ob die Nachbarn das Monstrum zu schätzen wissen, ist unklar - zumindest die kleinen Star-Wars-Fans aus der Nachbarschaft schauen demnächst aber wohl öfter vorbei: Der AT-ACT sieht nämlich nicht nur imposant aus, sondern ist auch funktional:



Laufen kann der Walker zwar nicht, dafür versteckt sich im Inneren ein voll ausgestattetes Spielhaus für Star-Wars-Nerds. Reife Leistung. In einem zweiten Video - unter dieser Meldung zu finden - geben Furze und sein Team Einblicke in die Arbeiten am Walker. Projekt und Videos entstanden in Zusammenarbeit mit eBay, deshalb wird in den Clips auch diverse Male auf das Auktionshaus hingewiesen.



Quelle: Youtube / Colin Furze