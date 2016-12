Weihnachten steht vor der Tür, und Spieler von Star Wars: Battlefront dürfen sich auf einige Geschenke im Online-Shooter aus dem Hause Dice freuen. Wie Publisher Electronic Arts auf der offiziellen Webseite zu Battlefront bekannt gibt, soll das Spielen über die Festtage - konkret vom 23. bis 25. Dezember 2016 - mit der doppelten Anzahl Erfahrungspunkte honoriert werden. Daneben soll das bloße Einloggen in den Shooter bereits mit einem einmaligen Sofortbonus von 5.000 Credits belohnt werden. Damit aber noch nicht genug: Die im September dieses Jahres erschienene "Todesstern"-Erweiterung soll während dieses Zeitraums kostenlos spielbar sein.

Die Erweiterung bereichert das Hauptspiel durch fünf neue Mehrspieler-Karten, Waffen, Sternkarten, Fahrzeuge und Spielmodi. Im "Kampfstation"-Spielmodus darf sowohl im Weltraum als auch im Innern des Todessterns gekämpft werden - digitale Rebellenkämpfer dürfen die ikonische Superwaffe also eigenhändig vernichten - und das über Weihnachten vollkommen gratis. "Todesstern" ist nicht die aktuellste Erweiterung in der Geschichte von Star Wars: Battlefront: Passend zum jüngsten Kinostart des Films Rogue One: A Star Wars Story hatten EA und Entwickler Dice Anfang Dezember die finale Erweiterung "Scarif" veröffentlicht. Für weitere Neuigkeiten und Informationen rund um Star Wars: Battlefront haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Star Wars: Battlefront