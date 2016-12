Star Wars: Battlefront - Trailer zum Rogue-One-DLC "Scarif"

Mit Rogue One: A Star Wars Story erscheint am 15. Dezember der neue Star-Wars-Spin-Off-Film. Wer schon früher in die Welt der Einzelkämpferin Jyn Erso abtauchen will, kann dies dank Entwickler Dice tun. Publisher Electronic Arts hat den Trailer zur vierten und finalen Erweiterung für Star Wars: Battlefront veröffentlicht. Rogue One: Scarif soll uns in hitzige Gefechte auf dem namensgebenden Planeten Scarif versetzen und neue Helden an die Front bringen. Auf Rebellenseite ist dies die besagte Filmprotagonistin Jyn Erso, für das galaktische Imperium zieht derweil der finstere Orson Krennic in die Schlacht. Ebenfalls enthalten im DLC ist ein neuer Spielmodus, der uns in mehreren Etappen sowohl in Bodenkämpfe als auch in Luft- beziehungsweise Weltraumgefechte verwickeln soll. Rogue One: Scarif soll für Besitzer des Season Passes am 6. Dezember 2016 erscheinen.

Damit soll Star Wars: Battlefront zwar soweit erst einmal abgeschlossen sein, Nachschub ist allerdings bereits vage angekündigt - in Form von Star Wars: Battlefront 2, das voraussichtlich im Herbst des kommenden Jahres 2017 erscheinen soll. Das Spiel dürfte damit pünktlich zur wieder nächsten Hauptepisode der Filmreihe kommen, die im Winter 2017 mit Star Wars: Episode 8 fortgeführt werden soll. Für Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Star Wars: Battlefront haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Via Gameinformer