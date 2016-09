Für Besitzer von Star Wars: Battlefront und Inhaber des dazugehörigen Season Passes ist es heute endlich so weit: Mit dem Todesstern-DLC kommt die inzwischen dritte Erweiterung für das Kriegsspiel aus dem Hause Dice. Wer nicht im Besitz des Season Passes ist, muss sich zwar noch zwei Wochen länger gedulden, kann die Wartezeit aber zumindest ein wenig überbrücken mit ganzen 25 Minuten frischen Gameplaymaterials, dass Gamespot heute in einem Video veröffentlicht hat. Darin sehen wir die verschiedenen Etappen des neuen Spielmodus "Kampfstation", der uns etwa an Bord des ikonischen X-Wings in hitzige Weltraumkämpfe gegen feindliche Sternzerstörer versetzt, bevor wir dann als Bodentruppe an Bord des gefürchteten Todessterns kämpfen, um die Raumstation anschließend in bester Filmmanier im berühmten "Trench Run" in die Luft zu jagen.



Neben dem gezeigten Spielmodus enthält das Todesstern-DLC zwei neue Helden, den beliebten Wookiee Chewbacca und den eher aus dem erweiterten Universum bekannten trandoshanischen Kopfgeldjäger Bossk. Insgesamt stehen außerdem fünf frische Maps für Boden- und Luftkämpfe, frische Waffen und neue Sternenkarten zur Verfügung. Mit der Erweiterung Rogue One: Scarif soll das Spiel voraussichtlich Anfang 2017 ein abschließendes Addon erhalten, das die Geschichte des etwa zeitgleich in den Kinos anlaufenden Films Rogue One: A Star Wars Story fortsetzen soll. Für weitere Ankündigungen, Informationen, Bilder und Trailer rund um Star Wars: Battlefront und alle bislang erschienenen und noch kommenden DLCs haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

via Gamespot