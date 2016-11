Star Wars: Battlefront 2 - Release voraussichtlich im Herbst 2017

Dass Electronic Arts im Jahr 2017 einen Nachfolger zum verkaufsstarken Star Wars: Battlefront herausbringen wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt - nun wurde der angepeilte Veröffentlichungszeitraum für Battlefront 2 von offizieller Seite aus stark eingegrenzt. In einem Interview hat EA Chief Financial Officer Blake Jorgensen bestätigt, dass das Sequel "in einem Jahr" kommt - also aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst des Jahres 2017. "Wir arbeiten sehr hart daran, sicherzustellen, dass es ein tief gehendes und fesselndes Spiel wird", so Jorgensen.

Damit haben wir nun einen immer noch groben, aber etwas eingegrenzteren Veröffentlichungszeitraum für Star Wars: Battlefront 2. Schon im Mai dieses Jahres hatte Electronic Arts im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz die Entwicklung eines Nachfolgers zu Battlefront bestätigt - damals war von einer Veröffentlichung im Zeitraum April bis Dezember 2017 die Rede gewesen. Eine Überraschung stellt ein weiteres Star-Wars-Spiel von Entwickler Dice freilich nicht dar: Neben zufriedenstellenden Verkaufszahlen des Shooters hat die Reihe konstant frischen Aufwind durch die regelmäßig veröffentlichten Star-Wars-Filme zu erwarten - so geht es im Dezember 2017 etwa mit Star Wars: Episode 8 in der Hauptstory des beliebten Science-Fiction-Märchens weiter. Für weitere Informationen und Ankündigungen zu Star Wars: Battlefront haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Polygon