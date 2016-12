Star Wars: Battlefront: Rogue One: Scarif und VR-Mission ab sofort für Season-Pass-Besitzer spielbar

Der Krieg der Sterne geht weiter, denn heute am Nikolaustag haben Electronic Arts und Dice den DLC Rogue One: Scarif sowie die Rogue One: X-Wing VR Mission für PlayStation VR des Online-Shooters Star Wars: Battlefront veröffentlicht.

Allerdings nur für diejenigen, die einen Season Pass besitzen. Diese können sich Rogue One: Scarif sofort herunterladen und sich auf den tropischen Planeten Scarif begeben, wo die Rebellen einen erbitterten Kampf gegen das galaktische Imperium führen. Doch zunächst müsst ihr auf dem Planeten landen, was gar nicht so einfach ist, denn Scarif wird von einem Schild geschützt. Diesen müsst ihr erst öffnen, was einige Raumschlachten mit sich bringt. Auf der Oberfläche tretet ihr dann gegen die Truppen des Imperiums an oder versucht auf der Dunklen Seite der Macht die Rebellen aufzuhalten.

Wer eine Playstation VR besitzt, der darf sich außerdem ebenfalls ab heute kostenlos die spezielle Rogue One: X-Wing VR Mission herunterladen. In dieser erlebt ihr, basierend auf dem Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story, einen Einsatz als X-Wing-Pilot. Dank VR-Headset seid ihr mitten in der Schlacht!

Seid ihr nicht Besitzer des Season Pass von Star Wars: Battlefront, dann müsst ihr euch noch etwa zwei Wochen gedulden, bis auch ihr bei der Schlacht um Scarif mitmischen dürft.