Star Wars: Battlefront: ​Entwickler haben das Feedback der Fans gehört

Viele Fans wünschten sich von Star Wars: Battlefront ein wenig mehr Tiefgang und eine Single-Player-Kampagne. Bis heute wird nach diesen Spiel-Elementen verlangt.

EAs Chris Evenden erklärte, dass man dieses Feedback vernommen habe. Während eines Investoren-Events meinte er, dass das Entwicklerteam all diese Dinge bei der Entwicklung der Fortsetzung berücksichtigen würde. Allerdings wollte er nicht näher darauf eingehen, wie man dieses Feedback genau umsetzen wird. Dafür erklärte er, dass Star Wars: Battlefront ein immens erfolgreiches Spiel sei. Über 14 Millionen Exemplare wurden ausgeliefert. Es sei das Star-Wars-Spiel, das sich von allen bisher am besten verkaufen würde.

Schon früher äußerten sich Dice und Electronic Arts zur fehlenden Single-Player-Kampagne von Star Wars: Battelfront. Damals wäre es eine bewusste Entscheidung gewesen, diese wegzulassen, um das Spiel parallel mit dem Kinofilm Star Wars: Das Erwachen der Macht veröffentlichen zu können. Allerdings wollte bis jetzt noch niemand wirklich eine Single-Player-Kampagne für Teil 2 offiziell bestätigen.

Jetzt erst einmal können sich Fans des Online-Shooters mit dem DLC Rogue One: Scarif in eine neue Schlacht stürzen, die auf dem Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story basiert.

Quelle: Gamespot