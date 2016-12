Star Wars: Battlefront 2 - Singleplayer von EA so gut wie bestätigt und Release-Termin eingegrenzt

Star Wars: Battlefront erschien 2015 als reines Multiplayer-Online-Spiel. Einige Missionen, die offline gespielt werden können aber eher als Tutorial zu verstehen sind und die Möglichkeit, Bots anstelle von echten Mitspielern in die Modi Walker Assault und Fighter Squadron einzufügen, sind die einzigen Optionen, den Online-Shooter alleine zu genießen. Dieser Umstand kam bei einigen Star Wars-Fans gar nicht so gut an, denn diese wünschten sich lieber ein Star Wars-Spiel, das eine vollwertige Singleplayer-Kampagne anbietet. Dieser Wunsch wurde anscheinend erhört, denn EA hat für den Nachfolger, Star Wars: Battlefront 2, nun einen Singleplayer-Modus fast so gut wie offiziell bestätigt.

In einem Podcast sprach EAs Justin McCully über Star Wars: Battlefront und den Nachfolger Star Wars: Battlefront 2 und verriet das Folgende: "Der Fokus des ersten Spiels lag darauf, die Core-Multiplayer-Erfahrung festzunageln, was DICE auch hervorragend gelungen ist. Das war die Strategie des Titels. Nun, da wir weiter in das Star Wars-Universum expandieren, haben wir ein besseres Gefühl dafür, Charaktere ins Spiel zu bringen und Geschichten zu erzählen."

Und McCully wurde noch konkreter: "Wir haben die Fans laut und deutlich vernommen und dass diese den Multiplayer zwar hervorragend finden, es ihnen aber nicht genug war und sie das komplette Paket haben wollen. So war das Team sehr darauf fokussiert dieses Singleplayer-Element zu liefern." Eine offizielle Bestätigung ist dies zwar immer noch nicht, aber es sollte sich dabei um ein sehr sicheren Umstand handeln, da es direkt aus dem Mund eines Mitarbeiters von EA stammt.

Auch sprach der EA-Mitarbeiter über den Release von Star Wars: Battlefront 2 und datierte diesen auf die Herbstferien 2017 - ein Statement, das sich mit dem von EAs Financial Officer Blake Jorgensen deckt. Was ihr davon haltet, dass Star Wars: Battlefront 2 mit höchster Wahrscheinlichkeit einen Singleplayer-Modus bieten wird, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen. Mehr interessante Infos, News, Videos und Screenshots zu Star Wars: Battlefront findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Gamespot