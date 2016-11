Star Wars: Battlefront - Gratis-DLC-Wochenende & Release-Termin für Rogue One: Scarif

Star Wars: Battlefront feiert in diesen Tagen seinen 1. Geburtstag. Der Multiplayer-Shooter ist gestern vor einem Jahr in den USA erschienen (Release in Europa am 19. November 2015). Electronic Arts und Dice feiern diese Begebenheit mit einem weiteren Free Weekend. Bis zum 20. November können alle Besitzer des Hauptspiels die drei bislang verfügbaren Season-Pass-DLCs, also Outer Rim, Bespin und Todesstern, kostenlos herunterladen und nach Lust und Laune testen. Zusätzlich winken vierfache Erfahrungspunkte.

Außerdem gibt es neue Informationen zur vierten und damit letzten Erweiterung für Star Wars: Battlefront. Rogue One: Scarif erscheint am 6. Dezember für Staffelpass-Inhaber. Es gibt wieder vier neue Maps. Ein Schauplatz sind die Sandstrände des tropischen Planeten Scarif. Als neue Helden sind Jyn Erso und Orson Krennic dabei. Einen neuen, noch namenlosen Spielmodus "mit mehreren Phasen sowie Kämpfen im Weltraum und auf dem Boden" gibt es ebenfalls. Am selben Tag erscheint zudem Star Wars Battlefront: Rogue One VR Mission, exklusiv für Playstation VR. Der Download wird kostenlos sein. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Star Wars: Battlefront.

Quelle: EA