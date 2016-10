Star Wars: Battlefront - DLCs zum 1. Shooter-Geburtstag gratis spielbar

Electronic Arts und Tochterfirma Dice planen besondere Online-Events rund um den ersten Geburtstag von Star Wars: Battlefront (Release-Termin 17. November 2015). So dürfen alle Besitzer des Hauptspiels die bis dato erschienenen Season-Pass-DLCs (Outer Rim, Bespin, Death Star) vom 18. bis einschließlich 20. November umsonst antesten. Außerdem könnt ihr ihm selben Zeitraum im Rahmen eines 4X-Score-Events die vierfache Punktzahl im Verlaufe der Multiplayer-Gefechte einsammeln.

Irgendwann im Dezember erscheint dann mit Rogue One: Scarif auch der letzte noch im Staffelpass enthaltene Zusatzinhalt für Star Wars: Battlefront. Die Charaktere und Schauplätze (Maps) sind dem Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story entnommen, der am 15. desselben Monats in den Lichtspielhäusern anläuft. Wer ohnehin erwägt, sich das komplette Shooter-Paket zuzulegen, sollte noch einige Tage warten. Ebenfalls im November wird der Preis der Star Wars: Battlefront - Ultimate Edition, die dann zusätzlich auch im Einzelhandel erhältlich sein wird, auf voraussichtlich etwa 40 Euro gesenkt. So viel kostet bislang der Season-Pass alleine. Alle weiteren News und Infos gibt's wie üblich auf unserer Themenseite zu Star Wars: Battlefront.

Quelle: EA / Dice