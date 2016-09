Star Wars: Battlefront: DLC Todesstern für Season-Pass-Besitzer erschienen

"Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation!" Diesen Satz von Jedi-Meister Obi-Wan-Kenobi aus Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung dürft ihr nun selbst sagen, wenn ihr im neuen DLC "Todesstern" für den Online-Shooter Star Wars: Battlefront die riesige Kampfstation des Imperiums angreift.

Alle Besitzer eines Season Pass dürfen sich ab heute ins Gefecht stürzen. Der DLC bringt den Spielmodus "Kampfstation" sowie neue Helden, Multiplayer-Karten, Waffen, Fahrzeuge und mehr mit sich. Die beiden neuen Helden - Chewbacca auf Seiten der Rebellen und Bossk auf der Seite des Imperiums - verfügen über neue Fähigkeiten, die ihr in den Kämpfen taktisch einsetzen könnt. Ebenfalls mit dabei sind:

Fünf Multiplayer-Karten, angesiedelt im Weltraum und auf dem Todesstern Imperiale Blockade Verteidigungssektor Energiesektor Kommandosektor Oberfläche des Todessterns

Zwei neue Blaster K-16 Bryar-Pistole Schwerer TL-50-Mehrlader



Zwei zusätzliche Sternkarten Laser-Stolpermine Sanitätsdroide

Zwei neue Heldenfahrzeuge Darth Vaders TIE-Advanced x1 Luke Skywalkers X-Flügler "Rot 5"



Zudem dürft ihr euch über die neuen Spieler-Outfits X-Flügler-Pilot, Todesstern-Truppler, Rebellenoffizier und imperialer Offizier freuen. Im "Kampfstation"-Spielmodus müsst ihr zunächst im Weltraum kämpfen, um auf der Seite der Rebellen einem Transporter den Weg zum Todesstern zu ebnen, während das Imperium versucht, dies zu verhindern. Auf dem Todesstern versuchen die Rebellen, einen wichtigen Droiden in die Hände zu bekommen, was das Imperium nicht zulassen darf. Schließlich folgt die Raumschlacht im Graben des Todessterns, bei der die Rebellen versuchen, die Kampfsstation zu zerstören. Im Gegenzug will das Imperium die Rebellen aufhalten.

Der Todesstern-DLC ist ab jetzt für Season-Pass-Besitzer des Online-Shooters Star Wars: Battlefront für PC, Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Alle anderen müssen sich bis zum 4. Oktober gedulden.