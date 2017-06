Star Wars: Battlefront 2 in der E3-Vorschau - Die Kampagne angespielt

Das Imperium ist geschlagen: Der zweite Todesstern liegt in kosmischen Trümmern, Imperator Palpatine ist tot und auch Darth Vader hat sein Ende gefunden. Die verbleibenden imperialen Truppen versuchen nach der Schlacht von Endor krampfhaft ihre letzten Reservern zu mobilisieren. Für Iden Versio, die Protagonistin der Singleplayer-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 ist das eine Zeit, in der sie glänzen kann. Als Anführerin der Elitetruppe Inferno Squad hat sie die beste militärische Ausbildung absolviert, die das Imperium zu bieten hat.

Tie-Fighter vs. X-Wings

Unsere Abspielsession auf der EA Play beginnt mit einem kurzen Cinematic-Clip. Wir treffen Idens Vater, einen hoch dekorierten imperialen Offizier auf seinem Sternenzerstörer, der Dauntless. Bei ihm ist eine mysteriöse Gestalt in roter Gewandung, die uns nur als der "Messenger" vorgestellt wird. In einem Gänsehaut-Moment teilt uns ebendiese Figur die letzten Befehle des toten Imperators mit: Operation Cinder (dt. Zunder) soll eingeleitet werden. Es ist an uns die verbliebenen loyalen Truppen zu sammeln, um hart gegen die Rebellion zurück zu schlagen.

Doch gerade die kommen uns offenbar zu vor. Um unseren Sternenzerstörer zu kapern, bricht eine Rebellenflotte aus dem Hyperraum hervor. Ab jetzt müssen wir selber ran! Wir schwingen uns an Bord unseres Tie-Fighters und schlagen die Angreifer zurück. Solche Raumkämpfe sollen in der Kampagne vermehrt auf uns warten. Schließlich ist Iden Versio auch ein echtes Flieger-As! Mit Laserfeuer und Protonentorpedos erledigen wir einige X-Wings, weichen dem Feinbeschuss sowie umher fliegenden Trümmern aus und zerlegen sogar einen Blockade Runner. Die Flugsteuerung funktionierte in der gespielten PS4-Version übrigens hervorragend und sehr intuitiv.

Wir kommen an Bord

Der Frage, ob die Flugmissionen in Battlefront 2 möglicherweise VR-Brillen unterstützen, wich die Entwicklerin übrigens aus. Das nächste Ziel unseres Tie-Fighters ist der Hangar des Rebellenflaggschiffs. In einer kurzen Sequenz zerlegen wir die verbleibenden Raumjäger noch bevor sie Star Wars: Battlefront 2 in der E3-Vorschau - Die Kampagne angespielt. (3) Quelle: Electronic Arts überhaupt abheben können. Anschließend geht es für uns nahtlos in den Bodenkampf über. Mit den restlichen Rebellensoldaten im Hangar machen wir kurzen Prozess. Ein Detail fällt uns hier bei den Gegnern besonders auf: Neben Menschen tummeln sich auch Aliens wie Twi'lek und Sullustaner unter den Rebellen.

Wir kämpfen uns also weiter durch den Bauch des Schiffes und lernen prompt einen unserer nützlichsten Begleiter kennen. Iden Versio kann nämlich auf eine kleine Sonde zurückgreifen, die sowohl Türen öffnen als auch Gegner lautlos um die Ecke bringen kann. Besonders gelegen kommt und das Gadget an einer stark verteidigten Tür kurz vor dem Geschützraum. Hier haben wir die Wahl uns mit Thermaldetonator und Blaster den Weg vorbei an einem schweren Geschütz zu kämpfen oder uns durch einen Nebengang zu schleichen. Wir wählen letzteren Weg, setzen unsere Sonde ein, um einen engen Korridor zu öffnen und überraschen die Verteidiger schließlich aus dem Hinterhalt.

Etwas spielerische Freiheit

Die meisten Missionen von Battlefront 2 sollen sich auf verschiedenen Wegen lösen lassen - abhängig von eurem Spielstil und Idens Fähigkeiten. Diese lassen sich im Spielverlauf weiter verbessern. Auf der Maximalstufe kann es unsere Sonde dann nicht mehr nur mit zwei sondern mit fünf Gegnern gleichzeitig aufnehmen. Nachdem wir die Geschützbucht von Rebellen gesäubert und die Ionenbatterien des Schiffs lahmgelegt haben, endet unsere Anspielsession auch schon. Den kleinen Cliffhanger am Ende wollen wir euch an dieser Stelle lieber nicht spoilern.

Nach dieser ersten, fulminanten Mission sind wir zuversichtlich, dass die Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 zumindest allen Star-Wars-Fans zusagen wird. Um die tolle Atmosphäre über den Solo-Part hinweg aufrecht zu halten, arbeitet Entwickler Motive Studios eng mit Lucasfilm zusammen. Immerhin ist die Handlung auch in die offizielle Zeitlinie von Star Wars (den "Canon") integriert und schließt einige Lücken zwischen Episode 6 und 7.