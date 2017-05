Viele Spieler von Star Wars: Battlefront waren mit der DLC-Politik von Electronic Arts unzufrieden. Nur, wer sich die DLCs kaufte, bekam Zugriff auf all Neuerungen, die sich auch auf die Multiplayer-Gefechte auswirkten.

Mit Star Wars Battlefront 2 soll sich das ändern. Während der Telefonkonferenz zwischen Electronic Arts und Investoren erläuterte EA Geschäftsführer Andrew Wilson, dass man sich einen neuen Plan überlegt habe. EAs Blake Jorgensen erklärte, dass man nicht mehr auf einen Season Pass setzen werde. Statt auf große DLCs mit eigentlich für das Spiel wichtigen Inhalten will man sogenanntes Event-getriebenes Live-Service-Gameplay bieten. Jorgensen wollte noch nicht genau erklären, worum es sich dabei handelt, die Pläne sollen erst auf dem EA Play Event im Juni bekannt gegeben werden.

Allem Anschein nach will man sich von den bisherigen DLCs abwenden und mehr in Richtung der Zusatzinhalte gehen, wie Ubisoft sie für Rainbow Six Siege anbietet. Neuerungen wie Maps und weitere Charaktere sind dort nämlich auch per Ingame-Währung freischaltbar. Wie aber genau die Pläne von EA zu Star Wars Battlefront 2 aussehen, das werden wir wohl auf dem EA Play Event erfahren.

