Die Star Cards kennen Fans von Star Wars: Battlefront schon. Auch im zweiten Teil Star Wars: Battlefront 2 sind diese Karten wieder mit dabei. Allerdings in einem erweiterten System.

Wie unsere Kollegen von der Gamestar in einem Interview mit Dice auf der E3 herausgefunden haben, wurde das System der Star Cards deutlich ausgebaut und um Mikrotransaktionen erweitert. Die Star Cards geben euren Helden wie gewohnt besondere Fähigkeiten, dieses mal aber in mehreren Stufen. Zudem sind die Karten immer auf bestimmte Helden zugeschnitten. Erhaltet ihr also eine Star Card, dann kann es sein, dass ihr gar nichts mit ihr anfangen könnt, weil ihr gerade den "falschen" Helden spielt, für den die Karte nicht gedacht ist.

Die Star Cards dürft ihr euch im Spiel herstellen oder könnt sie in einer Lootbox finden. Diese Lootboxen dürft ihr euch auch gegen Geld kaufen. Die Lootboxen basieren auf dem Zufallsprinzip. Ihr wisst vorher nicht, was sich darin befindet. Unter Umständen erhaltet ihr gar nicht die Karte, die ihr braucht oder nutzen könnt. Dice erklärt, dass sich die Star Cards zwar deutlich mehr auf das Spielgeschehen auswirken, als das in Star Wars: Battelfront Teil 1 der Fall war, dennoch sei es keine Pay2Win-Mechanik. Denn die Star Cards könnt ihr auch bekommen, ohne Geld ausgeben zu müssen.

Wie die Fans auf diese neue Spielmechanik in Star Wars: Battlefront 2 reagieren, werden wir spätestens bei Release des Spiels am 17. November erfahren oder auch schon zur Beta im Herbst.

Quelle: Gamestar