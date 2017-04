Star Wars Battlefront 2:  Kampagne mit vollwertiger Handlung - keine Episoden

Früher in diesem Monat wurde das neue Star Wars Battlefront 2 enthüllt. Der Nachfolger zum Mehrspieler-Shooter Star Wars Battlefront aus dem Jahr 2015 soll diesmal mit einer waschechten Einzelspieler-Kampagne aufwarten. Dabei werden Spieler aber offenbar nicht in einzelne Kriegsepisoden geschmissen, wie das zuletzt etwa bei dem ebenfalls von Dice entwickelten Battlefield 1 der Fall war. Das bestätigte der Single Player Game Director Mark Thompson jüngst in einem Interview mit Eurogamer:

"Es ist eine kontinuierliche Geschichte mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss. Ihr folgt der 30 Jahre umspannenden Reise von Iden [Versio], beginnend mit dem Ende von [Star Wars: Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter] bis zu [Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht] in der Starkiller-Basis. Das sind keine einzelnen Missionen oder Kriegsgeschichten wie in Battlefield 1. Ihr folgt Iden durch diese Geschichte und wechselt währenddessen von Zeit zu Zeit die Seiten und spielt aus der Perspektive ikonischer Helden, denn das ist Teil der Battlefront-DNA. Manchmal seid ihr ein Soldat, manchmal ein Pilot und manchmal Luke Skywalker mit einem Lichtschwert."

Hinsichtlich der spielbaren Helden wollte der Game Director dabei bislang sonst nur den Episode-7-Bösewicht Kylo Ren bestätigen, es ist aber davon auszugehen, das weitere Charaktere folgen werden. Star Wars Battlefront 2 wird voraussichtlich am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für allgemeine Informationen und zahlreiche Neuigkeiten haltet ihr auch bis dahin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Eurogamer via 4Players