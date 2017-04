Wenige Tage nach der offiziellen Enthüllung von Star Wars Battlefront 2 gibt es nun neue Details zum kommenden Sci-Fi-Shooter. Diese stammen aus einem Video des YouTubers BattlefrontUpdates, der kürzlich eine exklusive Presse-Fragerunde mit den Entwicklern besuchte. Die neuen Informationen fokussieren sich auf die Einzelspieler-Kampagne sowie auf den Multiplayer-Part von Star Wars Battlefront 2.



Wie wir bereits wissen, schlüpfen Spieler im Rahmen der Handlung in die Rolle von Iden Versio, die nach der Zerstörung des Todessterns am Wiederaufbau des Imperiums und dem Bau der Starkiller-Basis beteiligt ist. Iden gehört zur Gruppe "Inferno Squad" und kämpft gemeinsam mit weiteren Mitgliedern gegen die Rebellen. Wie Entwicklerstudio Motive verraten hat, werden die anderen Charaktere des Teams unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, die sie in passenden Momenten einsetzen können.

Mit dem gelegentlichen Wechsel zu anderen Helden im Verlauf der Kampagne, wie Luke oder Kylo Ren, soll der Spieler eine andere Perspektive auf die Protagonistin erhalten. Der Droide von Iden Versio unterstützt den Spieler außerdem mit nützlichen Fähigkeiten. Motive gab zudem bekannt, dass der Einzelspielermodus ebenfalls ein Fortschritts-System besitzt - allerdings ist dieses getrennt vom Multiplayer.

Im Mehrspieler-Modus wird es einige Änderungen an den Waffen geben. Demnach ist das tatsächliche Zielen mit der Waffe nun effektiver. Im Vorgänger konnten Spieler - meist ohne Nachteile - aus der Hüfte schießen, um die Feinde zu erledigen. In Battlefront 2 sollen Spieler mit besseren Ziel-Fähigkeiten belohnt werden. Der kommende Shooter bietet außerdem kein Partner- oder Squad-System mehr an. Stattdessen hat DICE jedoch eine neue Idee, die sie in naher Zukunft mitteilen möchten. Weitere Meldungen und Videos zu Star Wars Battlefront 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech