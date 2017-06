Star Wars: Battlefront 2 - 12 Minuten Gameplay mit Darth Maul & Boba Fett

Gameplay aus Star Wars: Battlefront 2 gefällig? Dann müsst ihr nicht bis zur Pressekonferenz von Electronic Arts um 21 Uhr warten. Bereits im Vorfeld der Präsentation tauchten nämlich Multiplayer-Spielszenen aus Battlefront 2 auf. Die zeigen knapp 12 Minuten Schlachtgetümmel - in Aktion: Darth Maul, Boba Fett und Rey. Gekämpft wird in Theed auf Naboo. Electronic Arts ließ das Video schleunigst von Youtube entfernen - eine Kopie landete jedoch zügig auf Vimeo. Den entsprechenden Clip binden wir hier für euch ein. (Bei Erscheinen dieser Meldung war das Video zumindest noch verfügbar.)



Mehr Infos und Gameplay-Szenen in besserer Qualität folgen in wenigen Stunden. Um 21 Uhr startet die EA-Pressekonferenz der E3 2017 unter anderem mit Star Wars: Battlefront 2. Vermutlich gibt's dann beispielsweise mehr Details zur geplanten Beta für Battlefront 2. Ebenfalls auf dem Plan stehen Präsentationen zu FIFA 18 sowie Need for Speed: Payback. Und die EA-Verantwortlichen versprechen einige Überraschungen. Noch mehr Informationen zur Messe und den Pressekonferenzen anderer Publisher wie Bethesda, Microsoft oder Sony findet ihr auf unserer großen Übersichtsseite zur E3 2017.