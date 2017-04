Battlefront 2: Fans zeigen Wunsch-Spielmodi - EA verschenkt Ingame-Geste

Star Wars: Battlefront 2 kommt. Bereits im Vorfeld der Star Wars Celebration in Orlando, Florida, wurde ein Promovideo ins Netz geleakt, das erste Szenen aus dem Ego-Shooter von DICE zeigte. Auf der Webseite zu Battlefront 2 verspricht Publisher Electronic Arts für den 15. April weiteres Material, dann soll der vollständige Trailer veröffentlicht werden.

Eine konkrete Uhrzeit steht schon fest: Das Video geht 20:30 Uhr online. Welche Inhalte der für das Star-Wars-Fantreffen geplante Trailer zeigt, nannte Electronic Arts bislang nicht. Vermutlich handelt es sich um eine ausführlichere Version des gestern aufgetauchten Videos, das eine "unbekannte Geschichte eines Soldaten" anpreist.

Unterdessen belohnt Electronic Arts treue Fans mit einem kleinen Geschenk. Wer sich über die Battlefront-Webseite für den Newsletter anmeldet, erhält als Dankeschön die "Not the Droids"-Geste für den kommenden Ego-Shooter. Teilnehmer sollten beachten, die E-Mail-Adresse ihres EA-Accounts anzugeben - nur so kann Electronic Arts das Ingame-Geschenk mit dem entsprechenden Spielerprofil verknüpfen.

Wunschliste der Fans: Diese Modi sollen kommen

Spieler auf Reddit.com stellen unterdessen ihre Wünsche zu möglichen Spielmodi in Star Wars: Battlefront 2 zusammen. Ein nachgestellter Menü-Screenshot zeigt etwa, dass bei Fans der aus den früheren Battlefront-Spielen beliebte Galactic Conquest-Modus hoch im Kurs steht - beim ersten DICE-Battlefront fehlte die Variante. Im 2004 erschienenen Battlefront konnten Spieler in Galactic Conquest die Galaxie erobern, indem sie einzelne Planeten für sich beanspruchten. Diese Spielmodi wünschen sich Fans bei Battlefront 2. Quelle: i.imgur.com

Ebenfalls auf den Wunschzetteln der Fans: die Modi Conquest, Hero Assault und Star Forge. Letzteres soll erlauben, eigene Maps und Spielregeln erstellen zu können. Welche Modi sich schließlich in Battlefront 2 spielen lassen, bleibt abzuwarten. Konkrete Details erwarten wir für das EA Play Event 2017, das kurz vor der E3 2017 stattfindet.

Trailer zu Battlefront 2 in der Analyse